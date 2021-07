Le Mesnil-sous-Jumièges Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Corps ? Accords ! / La Youle Cie Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges Catégories d’évènement: Le Mesnil-sous-Jumièges

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Corps ? Accords ! / La Youle Cie Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Mesnil-sous-Jumièges. Métropole Rouen Plein R : Corps ? Accords ! / La Youle Cie

Place Joseph Lefebvre, Le Mesnil-sous-Jumièges, le mercredi 21 juillet à 15:30

Corps, accords ! —————- Est un projet de création de spectacle de théâtre, de danse et de musique qui questionne notre rapport au corps depuis le début de la crise sanitaire. Depuis l’apparition du virus nous avons senti plus que jamais nos rapports à l’autre se dégrader et la naissance des nouvelles expressions nous demande de nous tenir à distance les uns des autres. Une pluie de vocabulaire pour justifier cela, nous avons donc traversé la distanciation sociale à la distance de sécurité… Qu’en est il de nos corps dans tous ces changements? Comment ont réagi nos corps ? Comment se portent nos corps? Restent-t-ils toujours des outils au service du travail? De simples instruments au service de la performance? Mise en scène – Ulrich N’toyo DISTRIBUTION Danse : Audrey Evalaum Marquis Lucie Van de Moortel troisième danseur.se en cours de distribution Théâtre : Marine Chambrier Musicien : Sylvain Choinier

Gratuit sur entrée libre

Corps, accords ! est un projet de création de spectacle de théâtre, de danse et de musique Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges Place Joseph Lefebvre Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:30:00 2021-07-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-sous-Jumièges, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges Adresse Place Joseph Lefebvre Ville Le Mesnil-sous-Jumièges lieuville Place Joseph Lefebvre,Le Mesnil-sous-Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges