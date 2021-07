Métropole Rouen plein R : Contes slaves Le Pré rouge, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Mesnil-sous-Jumièges.

Métropole Rouen plein R : Contes slaves

Le Pré rouge, le vendredi 23 juillet à 15:30

Contes slaves – COMPAGNIE NAXOS THÉATRE ————————————— _Dans un lointain pays, dans un lointain royaume, deux Baboushki veillent en se racontant des histoires. Si vous les croisez, elles vous conteront Baba-Yaga la sorcière, le médecin Ivan, la courageuse Vassilissa, le Mage de Cracovie… et une planche._ Spectacle mettant en avant le folklore des cultures balkaniques par le biais de contes narrés ( Macédoine du Nord, Pologne et Ukraine) et de chants a capella (Russie et Bulgarie), le tout emprunt de théâtre et de clown. Mise en scène et jeu : Élodie Goudé et Angèle Soposki Regard extérieur : Marie-Hélène Garnier Durée : 45 minutes Spectacle tous publics à partir de 6 ans

Gratuit sur entrée libre

Le Pré rouge Rue granit, Le Mesnil-sous-Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime



