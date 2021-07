Quévreville-la-Poterie Parc du château Quévreville-la-Poterie, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Concert aux étoiles / Module Etrange Parc du château Quévreville-la-Poterie Catégories d’évènement: Quévreville-la-Poterie

Dans un espace in situ spécialement conçu pour la contemplation sonore, le collectif de compositeur Module Etrange propose un moment convivial pour lâcher prise sur le réel. C’est un véritable cinéma pour les oreilles qui est proposé. Au sein d’un dispositif immersif de 24+1 hauts parleurs, l’auditeur est invité à redécouvrir l’écoute du monde sonore, à ressentir l’espace, la matière acoustique et à s’évader. Il n’y a rien à voir, juste être libre et voyager au grès des sons et des musiques. Pour votre confort d’écoute, nous vous invitons à apporter votre tapis, votre transat, votre bain de soleil,vos coussins, etc. Ou simplement vos oreilles afin de profiter pleinement de l’évènement. Si mauvais temps repli sous un lieu couvert.

Gratuit sur entrée libre

