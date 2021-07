Amfreville-la-Mi-Voie Quai de Lescure Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Métropole Rouen Plein R : Balades électroniques 2 / Mouton Noir Records Quai de Lescure Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Seine-Maritime

Métropole Rouen Plein R : Balades électroniques 2 / Mouton Noir Records Quai de Lescure, 1 août 2021-1 août 2021, Amfreville-la-Mi-Voie. Métropole Rouen Plein R : Balades électroniques 2 / Mouton Noir Records

Quai de Lescure, le dimanche 1 août à 15:30

[http://www.residentadvisor.net/dj/zadig](http://www.residentadvisor.net/dj/zadig)http://www.facebook.com/zadigmusic/)ouveau projet : Les Balades électroniques. —————————————————————————– Nous vous proposons de vous balader en musique le long de la seine en suivant un véhicule sonorisé dans lequel se produiront tour à tour 3 musiciens, le temps d’une déambulation familiale. Une première session aura lieu le long de la presqu’île Rollet à Rouen le samedi 31 juillet de 19h à 21 h et une deuxième session aura lieu le long du quai Lescure à Amfreville-la-Mi-Voie de 15h à 17h. Mouton Noir vous propose une programmation locale et de qualité. Museau, Mickael Halley, Christine et Zadig vous invitent à les suivre et à découvrir leurs univers respectifs en dansant sur leurs sets éclectiques electro/pop/disco/80’s **Programmation** **Samedi:** Museau Christine Zadig **Dimanche:** Mickaël Halley Museau Christine Liens artistes et label: Museau: [http://facebook.com/whoismuseau](http://facebook.com/whoismuseau) [http://whoismuseau.bandcamp.com/](http://whoismuseau.bandcamp.com/) [http://instagram.com/whoismuseau](http://instagram.com/whoismuseau) [https://soundcloud.com/whoismuseau](https://soundcloud.com/whoismuseau) Christine [http://facebook.com/sheischristine](http://facebook.com/sheischristine) [http://youtube.com/sheischristine](http://youtube.com/sheischristine) [http://sheischristine.bandcamp.com/](http://sheischristine.bandcamp.com/) [http://instagram.com/sheischristine](http://instagram.com/sheischristine) Zadig www.facebook.com/zadigmusic/ [https://www.instagram.com/zadig_aka_ksa/](https://www.instagram.com/zadig_aka_ksa/) www.residentadvisor.net/dj/zadig Mickaël Halley [https://www.instagram.com/mickaelhalley/](https://www.instagram.com/mickaelhalley/) [https://m.soundcloud.com/mickaelhalley/](https://m.soundcloud.com/mickaelhalley/) [http://mickaelhalley.fr/](http://mickaelhalley.fr/) Label:Mouton NoirRecords [https://www.moutonnoirrecords.com/](https://www.moutonnoirrecords.com/) [https://www.facebook.com/moutonnoirrecords/](https://www.facebook.com/moutonnoirrecords/) [https://www.instagram.com/mouton_noir_records/](https://www.instagram.com/mouton_noir_records/) Mouton Noir Records présente son nouveau projet : Les Balades électroniques. Quai de Lescure Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T15:30:00 2021-08-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai de Lescure Adresse Amfreville-la-Mivoie Ville Amfreville-la-Mi-Voie lieuville Quai de Lescure Amfreville-la-Mi-Voie