La Civette, le vendredi 20 août à 16:00

A l’occasion du dispositif Métropole Rouen Plein R, **La Civette** invite **Adèle Beaumais**. Adèle effectuera un résidence sur la thématique de la sérigraphie puis rencontrera le public lors d’ateliers pour les enfants puis lors d’un vernissage qui sera suivi d’un concert de **Johnny And Rose** « le groupe le plus anglais de Rouen ». **16h :** ateliers sérigraphie jeune public (sur réservation : [contactlehall@gmail.com](mailto:contactlehall@gmail.com)) **18h30 :** rencontre / vernissage **20h30 :** Concert Johnny and Rose

Gratuit sur entrée libre (sauf les ateliers, résa à l’adresse mail indiquée)

2021-08-20T16:00:00 2021-08-20T21:30:00

