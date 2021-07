Métropole Rouen Plein R : Apollo Jazz / Dans la forêt Hur Ben Place Voltaire,Sotteville-lès-Rouen, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Sotteville-lès-Rouen.

Métropole Rouen Plein R : Apollo Jazz / Dans la forêt Hur Ben

Place Voltaire, Sotteville-lès-Rouen, le mardi 27 juillet à 18:00

Depuis des décennies, l’homme expédie pléthore d’objets dans l’espace. Des objets qui parlent, qui transmettent, qui regardent, qui écoutent. On a marché sur la Lune et de petits Rover explorent en ce moment même la planète Mars. D’où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? L’homme explore le système solaire et nous n’avons peut-être jamais autant éprouvé le besoin de sortir de nous-mêmes et de ré-enchanter le monde. La Nasa met actuellement à disposition des internautes les transcriptions sonores des ondes électromagnétiques émises par les différents corps célestes qu’elle sonde dans l’espace. Bruits blancs ? Non pas, merveilles de paysages sonores que propose de partager, dans son enthousiasme, l’équipe d’**Apollo Jazz**. Des anneaux de Saturne aux vingt-sept lunes d’Uranus, en passant par notre précieuse planète bleue, **Apollo Jazz** a choisi les sons de neuf corps célestes -autant de signatures sonores-, qu’elle visite, prolonge, survole, questionne… de son émerveillement. La **conjonction** de trois langages artistiques autonomes (pictural, littéraire et musical) propose au public un accès ouvert et différencié, et facilite par ailleurs une approche aussi sensible qu’intelligible, à la musique des astres. **L’équipe d’Apollo Jazz :** **Comédienne:** Hélène Francisci **Plasticienne:** Amanda Pinto Da Silva **Ingénieur du son :** Richard Fontaneau **Percussions arabo-andalouses :** Mohamed Arbane (**Contrebasse:** Bruno Raffin) **Piano et musique :** Daniel Mayar **Son corps célestes :** National Aeronautics & Space Administration (NASA)

Gratuit sur entrée libre

