Métropole Rouen Plein R : Accordion Trip / Baghyska Parc des Eaux Mêlées,Duclair, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Duclair.

Parc des Eaux Mêlées, Duclair, le jeudi 29 juillet à 19:00

**ACCORDION TRIP « musique à vivre »** Le compositeur Bertrand Lemarchand qui a travaillé entre autres avec Allain Leprest, Jean Guidoni, Jacques Bonnaffé, Roland Shön… vous invite à un voyage musical inédit, une musique cinématographique et hypnotique, guidé par un ensemble de six accordéonistes et une percussionniste, entourant le public qui lui, est assis dans un espace circulaire comme sur un immense tambour. Cette scénographie originale ainsi que l’autonomie et la mobilité de chaque instrumentiste permet de déplacer les repères habituels et d’offrir aux spectateurs une expérience sensorielle inédite, dans le temps et dans l’espace. « En imposant cette forme, je pousse le spectateur à mettre son focus sur l’écoute plus que sur le regard, pour l’immerger dans une expérience unique, un voyage intérieur, une extase sonore…» B.L. Avec : Christian Anger, Isabelle Berteloot, Agathe Bloutin, Joan Burlion, Bertrand Lemarchand, Marita, Eric Saunier. **Durée : 1h**

Gratuit sur entrée libre

Parc des Eaux Mêlées,Duclair Parc des Eaux Mêlées, 76480 Duclair Duclair Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T19:00:00 2021-07-29T20:00:00