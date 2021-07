Rouen Rive gauche,sous le pont Flaubert Rouen, Seine-Maritime Métropole Rouen en Plein R : Portraits d’aventuriers Rive gauche,sous le pont Flaubert Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Rive gauche, sous le pont Flaubert, le samedi 24 juillet à 14:00

Alors que la planète est en danger et que chacun se mobilise chaque jour davantage, découvrez aujourd’hui cinq portraits littéraires d’hommes et de femmes qui se sont lancés dans des aventures aussi audacieuses que folles pour contribuer à sauvegarder la richesse de notre environnement ! S’ils ne sont pas toujours connus du grand public, leurs exploits méritent d’être racontés et partagés tant la lecture de leurs histoires nous donnent, à nous aussi, l’envie de nous dépasser. Alors, prêts à les rencontrer ? Lectures autour des héros Rive gauche,sous le pont Flaubert La Presqu’île, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rive gauche,sous le pont Flaubert Adresse La Presqu'île, Rouen Ville Rouen lieuville Rive gauche,sous le pont Flaubert Rouen