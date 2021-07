Métropole Rouen en Plein R : Les Étrangers Familiers Centre André-Malraux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rouen.

Métropole Rouen en Plein R : Les Étrangers Familiers

Centre André-Malraux, le samedi 24 juillet à 19:00

Les Étrangers Familiers, un salut à Georges Brassens —————————————————- Une belle idée ne fait pas toujours un grand spectacle, mais parfois, une alchimie rare fait d’un beau projet un moment magique, riche et surprenant. Et le miracle opère : chacun au service de l’autre, ils réinventent ensemble Brassens, entre imagination, invention et respect. Et l’on se surprend à découvrir des musiques mille fois entendues, et l’on entend pour la première fois des textes si souvent écoutés. Partons de cette vérité : la chanson de Brassens est universelle ; elle est une ritournelle où chacun et chacune se retrouve chaviré, ému, enfant, aïeul, aimant, passant, aimé, fleur, arbre, oiseau… L’idée est de fêter cette universalité, de la conjuguer à tous les temps et de chanter haut et fort que ce qui résiste devant tout, c’est bien la Poésie. Entre étrangeté et familiarité, les arrangements musicaux font voler la poussière du temps et révèlent des textes tout neufs. Bien choisis, les comparses chanteurs, premiers surpris parfois d’avoir sauté à mots joints dans cette mémoire et d’y avoir trouvé avec nous un « ici et maintenant » auquel ne sied nulle nostalgie. Les chansons sont réinterprétées dans un souci de liberté. Une liberté d’écriture propre à l’univers des Musiques à Ouïr, avec la volonté d’en faire surgir du neuf, du présent, de l’intemporel. Les interprètes sont pris au jeu, oui, il s’agit bien de jouer, se jouer de cette époque à travers une oeuvre de tous les temps. Denis CHAROLLES : percutterie, arrosoir, graviers, clairon, guitare Julien EIL : flûte traversière, clarinette basse, saxophone baryton, synthétiseur Eric LAREINE: chant, harmonica Loïc LANTOINE: chant Elodie PASQUIER : clarinettes, saxophone soprano François PIERRON : contrebasse William ROLLIN : guitare, banjo, chant Cedric Le Gal : son

Gratuit sur entrée libre

Les Étrangers Familiers, un salut à Georges Brassens

Centre André-Malraux 110, rue François Couperin, Rouen Rouen Quartier de la Grand’Mare Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:00:00 2021-07-24T20:30:00