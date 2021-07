Métropole Rouen en Plein R : L’Effervescence Modérée Champ des Bruyères, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Petit-Quevilly.

L’Effervescence Modérée – une exposition de photos et d’art visuel —————————————————————— « Si quelqu’un passait 80 années de sa vie sans dormir à visionner Instagram uniquement, il ne pourrait voir que l’équivalent de ce qui est diffusé sur la plateforme en 7 minutes. » – Annie Le Brun Cette obsession croissante pour l’image a mené à une consommation sans précédent d’outils numériques aux fins de visionnement et de production de contenu visuel. Selon le site fr.statista.com, « le volume de déchets électronique généré en 2020 est près de 54 millions de tonnes (…). En hausse de près de 2 millions de tonnes par an au cours des cinq dernières années, la quantité de déchets électroniques produite à l’échelle mondiale pose un véritable casse-tête en matière de recyclage et constitue une menace pour l’environnement et la santé. » Au travers de l’exposition L’Effervescence Modérée, trois artistes rouennais (Géraldine Baron – photographe ; Valentine Saintyves – artiste-peintre, dessinatrice et plasticienne ; Steeve Narcisse – photographe et vidéaste) promeuvent des démarches artistiques éco-responsables qui favorisent la consommation de l’art locale. Dans le cadre de Métropole Rouen Plein R, ces trois artistes proposent une exposition d’oeuvres visuelles dans l’espace public invitant les visiteurs à participer à cette effervescence. En plus de découvrir des astuces pratiques, ils pourront aussi participer à la création d’une oeuvre collective, accompagnée des trois artistes, pour enrichir l’exposition.

