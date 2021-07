Canteleu Hôtel de ville de Canteleu Canteleu, Seine-Maritime Métropole Rouen en Plein R : Le Trône Hôtel de ville de Canteleu Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Hôtel de ville de Canteleu, le lundi 19 juillet à 17:00

Performance & Installation contemporaine « Le Trône » ————————————————— « Dans un monde où il faut sans cesse « gagner du temps » et alors que la technologie est omniprésente… » **Le Trône** Une toilette customisée en œuvre d’art, créatrice de lien social ? 1. **Osez !** (Attendez votre tour) 2. Empruntez le tapis rouge & **installez-vous** confortablement sur ce Trône pendant 1 minute et 43 secondes. Vous voilà dos à dos contre ce dossier Humain. 3. **Décrochez** le téléphone à cadran et son écouteur en guise de casque audio & ouvrez vos ouïes (ce dernier est désinfecté entre chaque personne). 4. **Vivez** cette minute poétique, là où vous êtes. 5. Levez les yeux, **vous y êtes, juste maintenant, face à la beauté du monde.** Compagnie Corps de Brume / Création 2021 / Performeurs : Le public / Claire Ledan Performance & Installation contemporaine « Le Trône » Hôtel de ville de Canteleu Place Jean Jaurès, Canteleu Canteleu Seine-Maritime

