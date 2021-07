Métropole Rouen en Plein R : La Sonic’s Bécane – Agogô Percussion Place de l’Hôtel de ville,Sotteville-lès-Rouen, 22 août 2021, Sotteville-lès-Rouen.

Métropole Rouen en Plein R : La Sonic’s Bécane – Agogô Percussion

Place de l’Hôtel de ville, Sotteville-lès-Rouen, le dimanche 22 août à 11:00

### La Sonic’s Bécane La Sonic’s Bécane est une batterie d’inspiration afro-brésilienne déambulatoire. Rue, concerts, boite de nuit, ou mini fanfare itinérante : le terrain de jeu de la Sonic est sans frontière ! Cet homme-orchestre d’un nouveau genre vous invite dans son univers, à la croisée des cultures du Brésil, des Caraïbes, et de l’Afrique de l’Ouest. **Un tout-en-un nous invitant à la danse** Préparez-vous à d’hallucinantes compositions polyrythmiques avec chant, flûte à nez et harmonica, teintées d’Afro beat ou de Samba batucada. Les sonorités sont ensoleillées, rock’n roll, comme poussées par une machine rythmique à toute épreuve. Sous les senteurs boisées et chaleureuses de son balafon, le chant et le rythme sont là pour nous ramener à la terre. Retrouvons-nous autour des pulsations et percussions qui portent les peuples. **Un artiste complet** Sebastien Cefelman se re alise à travers les percussions mandingues, la batucada, le jeu des congas où le steel-drum depuis les anne es 90. Comédien-échassier, il pratique aussi les arts du cirque aux côtés de la Compagnie du Serpent à Plumes. Musicien chevronné, on le retrouve également au sein des groupes Kelemani et Les Marineros. Animateur au sein de l’association Agogô percussions, il participe enfin activement aux actions culturelles de l’association qui permettent de mettre les percussions au cœur du développement personnel de tous les publics. Toujours à la de couverte de lieux où la musique se vit à chaque instant, ses voyages ne cessent d’enrichir son travail : Burkina Faso, Mali, Bre sil… En février 2018, la Sonic’s Bécane est créée. Construction unique, c’est un mix de toutes ses inspirations musicales.

