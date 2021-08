Val-de-la-Haye Champ de foire,Quai Napoléon Seine-Maritime, Val-de-la-Haye Métropole Rouen en Plein R : Brigade d’Intervention Poétique Champ de foire,Quai Napoléon Val-de-la-Haye Catégories d’évènement: Seine-Maritime

le dimanche 29 août à 15:00

### Une Brigade d’Intervention Poétique (3 acteurs en tenue orange) entraîne le public dans une balade fantaisiste et décalée sur les quais de la Seine. Une balade en 7 stations, chacune étant choisie pour son point de vue original. A chaque station, les acteurs proposent quelques poèmes et chansons en résonnance avec le site. L’eau est ainsi évoquée dans tous ses états : élément naturel, fleuve, faune, flore, activités humaines, navigation, pêche, loisirs, voyages… A travers rêverie et humour, les acteurs amènent le public à poser un regard nouveau sur des paysages pourtant familiers.

Gratuit sur entrée libre

2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:30:00

