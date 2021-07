Métropole Rouen en Plein R : 60 minutes Inside / Alchimie Rue Marguerite Yourcenar / Face aux jeux d’enfants, 20 août 2021, Petit-Couronne.

Métropole Rouen en Plein R : 60 minutes Inside / Alchimie

Rue Marguerite Yourcenar / Face aux jeux d’enfants, le vendredi 20 août à 18:30

60 MINUTES INSIDE —————– raconte, présente et joue en une heure l’histoire du théâtre occidental de ses origines jusqu’à nos jours, de manière pédagogique et ludique. Le spectacle commence avec deux comédien.nes, Marie-Charlotte Dracon et Romain Tamisier, qui posent une question : pourquoi, après 2 500 ans, le Théâtre existe-t-il encore ? Pourquoi le public se rend-il au théâtre ? Et elles et eux, les comédien.nes : pourquoi monter sur scène ? Pour essayer de trouver une réponse, les comédien.nes expliquent qu’il et elle se sont mis.e à faire des recherches afin de découvrir les origines du théâtre et il et elle proposent aux spectateur.rice.s de leur faire état de leurs découvertes. C’est au cœur de la représentation que comédien.nes et spectateur.rices trouveront ensemble les réponses. 60 MINUTES INSIDE est le résumé de ces informations historiques délivrées par le biais de la caricature et de l’amusement : les deux comédien.nes révèlent les secrets des auteur.es, des dramaturges mais aussi des héros et héroïnes des oeuvres qui ont, au fil des siècles, bâti l’Histoire du théâtre. Afin de raconter l’Histoire du théâtre occidental, le principe de mise en scène du spectacle s’inspire de celui du théâtre élisabéthain : le décor minimaliste (un tableau, une table, une chaise, quelques affiches et pancartes) fait appel à l’imagination du public pour planter les scènes successives dont le rythme soutenu est assuré par les acteurs. 60 MINUTES INSIDE a un objectif : intéresser le plus grand nombre au théâtre. Avec ce spectacle, les comédien.nes font voir, entendre, et ressentir que le théâtre n’est ni poussiéreux, ni ennuyeux mais au contraire très ancré dans le présent, dynamique, et joyeux.

Gratuit sur entrée libre

60 minutes pour comprendre l’histoire du théâtre

