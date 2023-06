Cathédrale Notre-Dame-des-Doms, Avignon (84) Métropole Notre-Dame des Doms Avignon Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Cathédrale Notre-Dame-des-Doms, Avignon (84) Métropole Notre-Dame des Doms Avignon, 30 juin 2023, Avignon. Cathédrale Notre-Dame-des-Doms, Avignon (84) Vendredi 30 juin, 20h00 Métropole Notre-Dame des Doms Entrée libre Sur les pas de Melchior Fallot : Avignon-Jérusalem, le pèlerinage en Terre Sainte, Pâques 1597 Le chanoine Daniel Bréhier et Blandine Silvestre de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Vaucluse, vous présenteront la riche histoire du coffret reliquaire de l’avignonnais Melchior Fallot, pèlerin sur la route de Jérusalem Métropole Notre-Dame des Doms place du Palais des Papes Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « metropole.nd.des.doms@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Avignon, Vaucluse
Lieu Métropole Notre-Dame des Doms
Adresse place du Palais des Papes
Ville Avignon
Departement Vaucluse

