Concertation Euralille à la Deûle – atelier #1 Samedi 9 décembre, 10h00 Métropole Européenne de Lille Dans le cadre de la concertation d'Euralille à la Deûle, ce sont au total 6 ateliers qui sont proposés. Le premier a lieu en décembre.

↪️L’atelier #1 » A la découverte du territoire »

Présentation de la démarche de l’équipe Ter et échanges sur les enjeux du plan-guide du vivant.

En présence de l’équipe Ter. Le samedi 9 décembre 2023

De 10h à 12h30

Salon des réceptions

Métropole Européenne de Lille

2 boulevard des Cités Unies à Lille Venez avec vos enfants ! Un espace sera dédié avec une animatrice pour vous permettre de participer aux ateliers. toutes les informations : https://www.registre-numerique.fr/concertation-grand-euralille-phase-2/

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:30:00+01:00

