Green Friday Métropole Européenne de Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Chaque année, en contestation du Black Friday, se tient le Green Friday.

Le but de cette journée ? Sensibiliser à la surconsommation et promouvoir des comportements éco-responsables et raisonnés.

La surconsommation et la surproduction font des ravages sur l’environnement, les conditions sociales, et in fine sur notre pouvoir d’achat.

L’idée est d’agir pour accélérer une prise de conscience, montrer au public qu’il existe des alternatives de consommation plus durables, et permettre à chacun de s’emparer de son pouvoir de choisir à travers son pouvoir de consommer.

Selon UFC Que Choisir, les prix de références sont artificiellement gonflés pour afficher une réduction plus forte. En réalité, le gain ne serait que de l’ordre de 10 à 20% pour les consommateurs. D’après l’Ademe, 31% des achats en ligne sont même impulsifs ou provoqués par une promotion.

Quelques exemples d’actions :

→ Ne pas appliquer de promotion à l’occasion du Black Friday

→ Reverser un pourcentage de vos bénéfices de cette journée à des associations (par exemple HOP, qui lutte contre l’obsolescence programmée, ou Zero Waste, qui combat le gaspillage…)

→ Demander à vos clients de remplir la Méthode « Bisou » avant de réaliser leur achat https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/methode-bisou

→ Organiser des ateliers de réparation

2023-11-24T08:00:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

