Octobre Rose Métropole Européenne de Lille, 2 octobre 2023, Lille. Octobre Rose Lundi 2 octobre, 08h00 Métropole Européenne de Lille Chaque année, Octobre Rose permet une mobilisation massive de citoyens, d’associations, d’entreprises et de collectivités, autour de la lutte contre le cancer de sein. C’est à la fois une manière d’ouvrir le dialogue sur une maladie et, par conséquent, de faire diminuer le taux de mortalité, mais aussi l’occasion de récolter des fonds destinés à la recherche pour éradiquer ce type de cancer. Idées d’actions solidaires :

→ Rejoignez, ou créer, un défi sportif (course, marche solidaire, etc.), afin de donner plus de visibilité à la lutte et de récolter des dons.

→ Octroyez du temps à vos employés pour leur permettre de confectionner des bonnets de chimiothérapie pour les personnes malades, par exemple.

(Source : Carenews.com)

Métropole Européenne de Lille
2, boulevard des Cités Unies – Lille
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

