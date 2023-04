La Semaine du Développement Durable Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

La Semaine du Développement Durable Mercredi 20 septembre, 08h00 Métropole Européenne de Lille La Semaine du Développement Durable, s'organise autour de trois grands axes :

– Sensibiliser aux objectifs de développement durable

– Communiquer autour de la transition écologique

– Mettre en valeur les actions locales et les projets variés L’objectif est d’impulser un changement durable dans votre comportement et dans celui des personnes qui vous entourent. Pour un mode de vie sensiblement plus respectueux des autres et de l’environnement sur le long terme. Comment ?

Un atelier collectif autour d’une activité écologique ? Soyez créatifs ! Cette journée est l’occasion idéale pour ressouder vos équipes autour de valeurs communes. Quelques idées à mettre en place dans votre entreprise :

→ Organiser des ateliers (meilleur système de tri des ordures, manger plus local…)

→ Organiser une conférence sur les effets du réchauffement climatique

