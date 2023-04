World CleanUp Day Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

World CleanUp Day Métropole Européenne de Lille, 16 septembre 2023, Lille. World CleanUp Day Samedi 16 septembre, 08h30 Métropole Européenne de Lille La Journée mondiale du nettoyage, ou le World CleanUp Day, est un mouvement citoyen qui unit les collectivités, les entreprises et le public autour d’une action de ramassage des déchets qui polluent notre environnement, urbain ou non, au quotidien. Comment mettre en place un CleanUp Day en entreprise :

→ Communiquez auprès de vos collaborateurs, clients et partenaires

→ Mobilisez un maximum de participants

→ Mettez vous en relation avec les entreprises chargées de traiter les déchets dans votre écosystème Et pourquoi pas organiser par la même occasion un Digital CleanUp Day ?:

→ Faite découvrir la Fresque du numérique https://www.fresquedunumerique.org/ Métropole Européenne de Lille 2, boulevard des Cités Unies – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.worldcleanupday.fr/ »}] [{« link »: « https://www.fresquedunumerique.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 journée mondiale du nettoyage world cleanup day

