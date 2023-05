Appel à Manifestation d’Intérêt : Accélérer la transformation des entreprises Métropole Européenne de Lille, 15 septembre 2023, Lille.

Depuis 2020 et la crise sanitaire, le soutien de la MEL auprès des entreprises de son territoire se fonde sur un triptyque :

« soutenir, relancer, transformer ».

Le contexte énergétique actuel accélère la nécessaire prise en compte par les entreprises des enjeux de décarbonation et de sobriétés à leur modèle économique. Pour autant, elles ne disposent pas toujours des ressources humaines et financières pour amorcer ou approfondir une démarche plus durable.

La MEL a ainsi un rôle incitatif à jouer auprès des entreprises pour leur donner des clés de compréhension et pistes d’actions.

L’objectif de cet AMI ?

Il s’agit de s’appuyer sur des structures opérationnelles capables d’offrir aux entreprises de la métropole une nouvelle offre de services : la MEL pourra ainsi orienter les dirigeants du territoire vers les lauréats du présent AMI pour répondre aux attentes et aux besoins des entreprises souhaitant s’engager dans une transformation.

Vous êtes un acteur de l’accompagnement des entreprises à la transformation vers des modèles durables et à la réduction des consommations d’énergie, de matière première et des ressources en général, téléchargez le dossier de candidature et le règlement ci-dessous.

Calendrier

La date de dépôt des dossiers pour cette première session est arrêtée au 15 septembre 2023.

✉ Pour toute demande d’information contacter : transfomel@lillemetropole.fr



Cet AMI est permanent.

