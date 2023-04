Semaine de la QVCT Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Semaine de la QVCT Métropole Européenne de Lille, 19 juin 2023, Lille. Semaine de la QVCT Lundi 19 juin, 08h30 Métropole Européenne de Lille La semaine de la QVCT (Qualité de vie et des conditions de travail) a pour objectif de sensibiliser sur les conditions de travail et la santé au travail. Pour sa 20ème édition la Semaine pour la qualité de vie au travail devient la Semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. En ajoutant la formule « conditions de travail » à la QVT, il s’agit de lever toute ambiguité : c’est bien l’amélioration du travail et des conditions dans lesquelles il est réalisé qui doit être au cœur de ces démarches. (Source : Anact.fr) Quelques idées à mettre en place pour votre semaine de la QVT :

→ Formation sur Les bonnes pratiques du télétravail

→ Formation sur L’équilibre de vie

→ Formation sur La déconnexion numérique

→ Séance yoga des yeux

→ Conférence sur la santé mentale et la résilience

→ Séance de méditation

Métropole Européenne de Lille
2, boulevard des Cités Unies – Lille
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

