AAP pour un Sport plus Durable Métropole Européenne de Lille, 28 mai 2023, Lille. AAP pour un Sport plus Durable Dimanche 28 mai, 08h30 Métropole Européenne de Lille Entreprises, start-up, porteurs de projet économique, votre produit s’applique au marché du sport ? Vous êtes une entreprise à impact ? → Candidatez à l’AAP « Solutions pour un sport plus durable ». L’innovation peut-elle jouer un rôle pour limiter l’impact environnemental du sport ? La Métropole Européenne de Lille, en collaboration avec le CITC, et ses partenaires, l’Université de Lille, BPI France, la ligue Hauts-de-France de la FFSE et les sites d’excellence Euramaterials, Eurasanté et Plaine Images, lancent la 4ème édition de l’appel à projets Sport et Innovation. Les objectifs de cet AAP : → Sourcer des projets économiques innovants dans le domaine du sport. Pour 2023, accélérer de la transition écologique du sport, dans la perspective des JO de Paris 2024, thématique majeure de cet évènement mondial à l’ambition environnementale forte.

→ Booster les meilleurs projets

→ Attirer des porteurs de projet sur notre territoire, dans les incubateurs de nos filières d’excellence (matériaux, santé, Industries culturelles et créatives, numérique) ou nos ruches d’entreprises

– Donner de la visibilité nationale à l’action de la MEL comme « terre de sport et d’innovation », territoire volontariste en matière de projets économiques liés au sport. Plus d’infos, règlement et dossier de candidature à télécharger ici : https://lillemetropole.fr/actualites/appel-projets-solutions-pour-un-sport-plus-durable → Candidatures ouvertes jusqu’au 28 mai. Pour candidater à cet appel à projets, un dossier est à envoyer en version PDF, exclusivement par mail à l’adresse suivante : filieresport@lillemetropole.fr Métropole Européenne de Lille 2, boulevard des Cités Unies – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « filieresport@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « https://lillemetropole.fr/actualites/appel-projets-solutions-pour-un-sport-plus-durable »}, {« link »: « mailto:filieresport@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

