MEL • Transition Tous Acteurs ! • Webinaire#1 Jeudi 25 mai, 11h00 Métropole Européenne de Lille Sur inscription

Si tout le monde est aujourd’hui convaincu de la nécessité d’agir la question est pour beaucoup : comment ? avec quels dispositifs ? quelles aides ? quels supports juridique et technique ? quels acteurs ?

Pour répondre à toutes ces questions, la MEL organise un webinaire concret sur son Plan Climat Air Énergie.

Premier Webinaire

Jeudi 25 mai de 11H00 à 12H30

Des experts de la MEL présentent les approches, les clés, les dispositifs et les financements pour passer à l’action rapidement et efficacement.

+ Temps d’échange : posez en direct vos questions !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T11:00:00+02:00 – 2023-05-25T12:30:00+02:00

énergie décarbonation