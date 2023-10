Festival Visions Musicales : Inna de Yard, the soul of Jamaica Metronum Toulouse, 11 octobre 2022, Toulouse.

Festival Visions Musicales : Inna de Yard, the soul of Jamaica
Mardi 11 octobre 2022, 20h00
Metronum
Billetterie : 5 €

Projection : INNA DE YARD, The Sould of Jamaica

Peter Webber – France – 2019 – 1h39mn

Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde. INNA DE YARD raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.

Conférence musicale & rencontre avec James Danino

James Danino, aussi connu sous le nom de Sir James, est un passionné de musique jamaïcaine qui a lancé le blog Wisdom Knowledge Understanding en 2015. Sur ce blog, unique en France, on retrouve plus de 370 morceaux de musique jamaïcaine traduits en français, expliqués avec le contexte local, musical et historique.

Depuis 2017, Sir James voyage un peu partout en France et à l’étranger pour donner des conférences sonores sur l’histoire et le développement de la musique jamaïcaine, de ces origines jusqu’à aujourd’hui. Ces conférences sont appuyées par une sélection de morceaux essentiels joués en vinyl et traduits et expliqués en direct. Ces dernières années il a lancé la série de fanbooks « Focus » et il est le co-auteur du livre « Dancehall Explosion » sorti en 2021 chez l’éditeur Camion Blanc.

Sir James est actif dans la promotion de la musique jamaïcaine depuis plus de 15 ans et a fait partie de divers sound-systems, il est aussi sélecteur indépendant et participe à divers autres projets autour de cette culture musicale et sociale.

Le Metronum

2 Rond-Point Madame de Mondonville,

31200 Toulouse

Ligne métro B arrêt Borderouge

Bar & offre de restauration sur place

Vestiaire à disposition

Metronum
2 Rond-Point Madame de Mondonville,
31200 Toulouse
Ligne métro B arrêt Borderouge
Bar & offre de restauration sur place
Vestiaire à disposition

2022-10-11T20:00:00+02:00 – 2022-10-11T23:59:00+02:00

