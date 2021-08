Metronum : Journées européennes du patrimoine Metronum, 18 septembre 2021, Toulouse.

### La rentrée sonne au Metronum ! [**Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34832/Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202021) À l’occasion des #JournéesduPatrimoine, le Metronum fait sa rentrée et vous ouvre ses portes ! Une carte blanche est donnée à l’artiste plasticien et performeur Aurélien Nadaud pour une œuvre monumentale et poétique. Tatouages éphémères et fresque collaborative dans le patio avec le Collectif Bitoño et musiques mobiles avec l’artiste électro/acoustique toulousain Tanidual rythmeront la journée pour une expérience participative et conviviale. ### Programme * **Tatouage éphémère et fresque collaborative** dans le patio avec le Collectif Bitoño Le collectif Bitoño animera la journée avec des tatouages éphémères à base d’encre éco-responsable, ainsi qu’une animation de fresque participative sur le mur du Patio sur le thème de l’architecture. Après une recherche graphique sur le paysage toulousain, le collectif a répertorié dans un livret plusieurs éléments représentatifs de la ville sous forme de symboles graphiques. Ces éléments pourront être maniés par les participants pour composer la fresque et construire ensemble la représentation de leur ville collective. Au fur et à mesure des interactions, la ville imaginaire inspirée de l’architecture toulousaine prendra vie. Une grande fresque collective et 100% from Toulouse ! * **Carte blanche musicale à Tanidual**, artiste électro/acoustique toulousain dans le patio. //www.youtube.com/embed/28fSvcgeea8 * **Carte blanche à l’artiste plasticien et performeur Aurélien Nadaud** pour une œuvre monumentale et poétique. Plasticien, Performer, Poète, Scénographe, Aurélien Nadaud, véritable touche à tout, ouvre et découvre sans cesse de nouveaux médiums, de nouvelles techniques, de nouveaux possibles humains et artistiques. Il creuse son sillon en observant et picorant ici et là ce qui l’attire, ce qui lui parle intuitivement. Il n’a pas de limite à ce qu’il entend. Il s’écoule alors paisiblement dans une vie où l’art est total, où l’art de vivre et de créer sont une poésie de chaque instant et le partage de cela, une évidence enrichissante. ![]() ### Plus d’infos [Site du Metronum](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=37634243) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 18 septembre de 14h à 21h. * Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Entrée libre dans la limte des places disponibles

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



