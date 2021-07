Metronum Côté Jardin(s) #8 Jardins du Muséum à Borderouge, 10 octobre 2021, Toulouse.

Metronum Côté Jardin(s) #8 ————————– Vite, c’est la clôture de saison des [**Jardins du Muséum**](https://www.museum.toulouse.fr/infos-pratiques-jardins-museum-toulouse-borderouge) ! Comme d’habitude, concerts, spectacles et performances seront disséminés dans les Jardins pour se dire au revoir joyeusement, en famille ou entre amis, mais surtout en musique. **Au Jardins du Muséum à Borderouge** **Entrée libre** — Marie Amali ———– [Pop] **À 10h30 et 14h** Chanteuse pianiste que nous accompagnons dans le cadre du dispositif Sur Mesure avec Music’Halle. [Marie Amali](https://www.facebook.com/marieamalioff/), c’est un prénom à la croisée de la France et du Liban. De ce métissage émergent des espaces sonores en quête d’ailleurs. Lauréate du prix Nougaro 2019, elle vous invite dans ses textes à prendre le temps. S’y entremêlent le piano et la voix, duo solitaire qui tisse la personnalité du projet à la croisée du psychédélisme de Pink Floyd et de la poésie d’Alain Bashung. [https://www.youtube.com/watch?v=2WHHIfRbTHI&ab_channel=MarieAmali-musique](https://www.youtube.com/watch?v=2WHHIfRbTHI&ab_channel=MarieAmali-musique) Fanflures Brass Band ——————– [Fanfare Jazz Funk Hip Hop New Orleans] **À 11h et 14h30** Sortie tout droit de la rue, la musique des [Fanflures Brass Band](https://www.facebook.com/fanflures/) est un concentré d’énergie explosive et communicative où règnent avec fierté cuivres, percussions et voix. Mêlant le groove du Funk New Orleans, la puissance du Hip Hop et la finesse du jazz, les 7 toulousains entraînent avec fièvre tous les publics dans leur folie contagieuse. « Un peu jazz, un peu funk, totalement fun » Les Inrocks [https://www.youtube.com/watch?v=5z9eD8QJShc&ab_channel=FanfluresBrassBand](https://www.youtube.com/watch?v=5z9eD8QJShc&ab_channel=FanfluresBrassBand) Bakh Yaye ——— **À 15h30** Toulouse-Dakar, la nouvelle création des [Bakh Yaye](http://www.cricao.org/portfolio_page/bakh-yaye/) est un point d’étape dans l’histoire d’un groupe qui a commencé il y a 20 ans dans le quartier populaire de Guediawaye à Dakar. Installé à Toulouse depuis 2003, Bakh Yaye effectue un aller-retour constant entre le bouillonnement créatif de Dakar et les rencontres multiculturelles toulousaines. Bakh Yaye sur scène, c’est aussi une esthétique des corps et des costumes baignés dans l’atmosphère mystique du Baye Fallisme. [https://www.youtube.com/watch?v=1MWkEcf6imw&ab_channel=PierreDavid](https://www.youtube.com/watch?v=1MWkEcf6imw&ab_channel=PierreDavid) Yelé —- **À 16h30** [Yelé](https://www.facebook.com/yeletrio) qui signifie lumière en bambara est un trio unique et atypique sans artifice, délivrant un groove implacable. N’Goni, didjeridoo, guitare et basse surfent sans concession entre différents genres et proposent une musique « sang mêlé » au service d’une voix généreuse. Du bush australien au Mississipi en passant par l’empire Mandingue, YELÉ est un melting-pot épicé qui transcende la world music ! [https://www.youtube.com/watch?v=NUMb08aX-Ko&ab_channel=YEL%C3%89](https://www.youtube.com/watch?v=NUMb08aX-Ko&ab_channel=YEL%C3%89) Awori —– **À 17h30** Chanteuse, rappeuse, compositrice aux influences diverses, [Awori](https://www.facebook.com/aworiii) porte l’essence du panafricanisme musical qu’elle diffuse en anglais, luganda ou swahili avec une voix de velours sur des rythmiques hip hop, soul et R’n’B. Chanteuse aux paroles engagées, elle cherche à infuser aux esprits un message d’espoir. En mars 2021 elle sort avec le beatmaker Twani l’album Ranavalona sur le label Galant Records. Située entre la finesse d’Erykah Badu, et le flow de Sampa The Great ou de Sudan Archives, la chanteuse/rappeuse ougandaise insuffle sa voix néo-soul suave et envoûtante sur les prod’ explosives de Twani. Un univers hip-hop électronique aérien ovationné par la presse qui saura vous envoûter. [https://www.youtube.com/watch?v=XzngS1EaTlI&ab_channel=GalantRecords](https://www.youtube.com/watch?v=XzngS1EaTlI&ab_channel=GalantRecords) — **Au Jardins du Muséum à Borderouge** **Gratuit dans la limite des places disponibles**

Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T10:30:00 2021-10-10T18:30:00