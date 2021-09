Toulouse Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Metronum, côté Jardin(s) #8 Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’automne pointe son nez ! C’est l’occasion de le fêter en musique aux Jardins du Muséum avec la complicité du **Metronum**. Au programme, des concerts toute la journée pour tous les publics. En partenariat avec l’**Espace des Diversités** et la **Mission égalité diversités**. **Programme de la journée:** 10h00 : Ouverture des jardins 10h30 : **Marie Amali** 11h : **Fanflures Brass Band** 14h : **Marie Amali** 14h30 : **Fanflures Brass Band** 15h30 : **Bakh Yaye** 16h30 : **Yelé** 17h30 : **Awori & Twani** ### [**Programme complet**](https://bit.ly/3zPVYjx)

Entrée libre et gratuite

L'automne pointe son nez. C'est l'occasion de le fêter en musique aux Jardins du Muséum avec la complicité du Metronum.

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:30:00

