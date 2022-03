METRONOMY + GUESTS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

METRONOMY + GUESTS Montpellier, 8 avril 2022, Montpellier. METRONOMY + GUESTS Montpellier

2022-04-08 – 2022-04-08

Montpellier Hérault EUR 37.4 Ne manquez pas le concert de Métronomy le 08 avril 2022 à 20h au Zénith Sud. ► Le groupe britannique Metronomy est de retour avec “Lately” ! Extrait de leur sixième album, dont la sortie est prévue cet automne, ce nouveau titre est la première nouvelle production du groupe mené par Joseph Mount depuis l’album “Summer 08” sorti en 2016. A la fois nerveux et enjoué, “Lately” illustre à merveille l’aspect le plus lumineux du spectre sonore de Metronomy. Des synthés éclatants au riff de guitare haletant, le morceau transmet cette exaltation estivale caractéristique de l’univers du groupe ! Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Montpellier. RÉSERVATION PLACE PMR

04 67 12 81 70 Ne manquez pas le concert de Métronomy le 08 avril 2022 à 20h au Zénith Sud. zenith@montpellier-events.com https://www.zenithsud-montpellier.com/fr/agenda/concert-spectacles-corum/metronomy Ne manquez pas le concert de Métronomy le 08 avril 2022 à 20h au Zénith Sud. ► Le groupe britannique Metronomy est de retour avec “Lately” ! Extrait de leur sixième album, dont la sortie est prévue cet automne, ce nouveau titre est la première nouvelle production du groupe mené par Joseph Mount depuis l’album “Summer 08” sorti en 2016. A la fois nerveux et enjoué, “Lately” illustre à merveille l’aspect le plus lumineux du spectre sonore de Metronomy. Des synthés éclatants au riff de guitare haletant, le morceau transmet cette exaltation estivale caractéristique de l’univers du groupe ! Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Montpellier. RÉSERVATION PLACE PMR

04 67 12 81 70 Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

METRONOMY + GUESTS Montpellier 2022-04-08 was last modified: by METRONOMY + GUESTS Montpellier Montpellier 8 avril 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault