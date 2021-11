Metro Pitchou – Spectacle FRANKENSTEIN! (Redécouvrir l’œuvre originale de Mary Shelley) Le Metronum, 23 janvier 2022, Toulouse.

Metro Pitchou – Spectacle FRANKENSTEIN! (Redécouvrir l’œuvre originale de Mary Shelley)

Le Metronum, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

**Metro Pitchou – FRANKENSTEIN! (Redécouvrir l’œuvre originale de Mary Shelley)** ——————————————————————————— _[Jeune Public – Musique / Danse]_ Au croisement de trois niveaux d’expression : littérature, musique et danse. Fidèle à l’œuvre de Mary Shelley, mis en musique et chorégraphié avec les moyens d’expression actuels. Ce spectacle se déploie comme un livre illustré où le texte arrangé est lu sur de la musique lunaire et poétique , et où les illustrations sont de véritables performances chorégraphiques hip-hop. On y explore les thèmes de l’amitié, de la différence et de la création elle-même. Comment le son crée la danse. Comment la danse peut impulser le son. Qui est le créateur ? Qui est le créé ? ### **ARTISTES** ### **Alexandre Bernhart** Alexandre Bernhardt est metteur en scène et comédien. Ses thématiques de travail sont la création de sens, l’amélioration de l’homme par lui-même, et la présence. Il est notamment pécialiste de l’adaptation de roman pour la scène. ### **Tito** Figure phare de la danse urbaine contemporaine, Tito excelle dans de nombreuses disciplines qui composent la danse. Il crée son école de danse en 2007, le « Tito Style Studio » ou il enseigne le dancehall, le new style, le pop ainsi que de nombreux autres styles de danse. Sa notoriété l’amène régulièrement à parcourir le monde afin de diriger des stages de danse, de chorégraphier des clips etc. ### **Riot** Musicien, compositeur, créateur sonore depuis plus de 10 ans, Pierre Luga est un amoureux inconditionnel de la musique. Influencé par le hip-hop, la musique latine mais aussi par des compositeurs tel qu’Ennio Moriconne, Dan- ny Elfman, ou Dr Dre ; Pierre Luga nous entraîne dans un imaginaire explosif, dansant, groovy, aux accents latinscaptivants. Munit de ses sampleurs séquenceurs, claviers, il se produit depuis plusieurs années sur scène. — **Jeune public à partir de 7 ans** **Billetterie :** 3€ en réduit / 5€ en tarif plein / Tribu: (2 adultes + 2 enfants) : 10€ Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T17:00:00