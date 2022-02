Metro Pitchou – Sieste cosmique Metronum, 27 mars 2022, Toulouse.

### Spectacle jeune public **Le Metronum propose des événements Metro Pitchou, une programmation jeune public pour découvrir en famille un concert/spectacle adapté pour les plus petits/enfants !** VIVEZ UNE AVENTURE SPATIALE UNIQUE ! [La Sieste Cosmique](http://www.armada-productions.com/la-sieste-cosmique/) : un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un « VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey). Confortablement installé dans un décor hypnotique en apesanteur, visitez des contrées lointaines où le pied de l’homme n’a encore jamais posé l’oreille.[ ](http://www.armada-productions.com/la-sieste-cosmique/) **** **Marc de Blanchard / musique & arts visuels** [Marc (de) Blanchard](http://marcblanchard.fr/) est spécialisé dans les projets multimédia. Artiste protéiforme (designer graphique, plasticien et musicien), il développe des univers curieux souvent inspirés par le domaine scientifique et biologique. C’est avec la particule « de » que Marc (de) Blanchard se fait connaître en tant que musicien. Sa musique est électronique mais s’imprègne de sons organiques pour former des rythmes et des mélodies entêtantes, entre electronica, techno et rock’n’roll. Il réalise également des mixes, des émissions de radio et des collages sonores. Du graphisme à la création d’installations immersives, sa pratique artistique est toujours en mouvement, en quête d’un univers à la fois cohérent et fantasmagorique, sans limite de genre ou de style. **![]()** #### Infos pratiques : * dimanche 27 mars de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h * Tout public (à partir de 0 an) * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Tarifs : 3€ en réduit / 5€ en tarif plein / Tribu: (2 adultes + 2 enfants) : 10€

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



