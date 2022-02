Metro Pitchou – Firmin et Hector Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Spectacle jeune public **Venez découvrir en famille Firmin et Hector, un spectacle musical ! ** Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots de leur grand-mère vont marquer leur vie : Firmin, Hector ! La musique c’est la vie. Depuis, ils y croient dur comme fer et ne se sont jamais arrêtés de chanter. Il faut dire que cette phrase fut la dernière prononcée par leur mamie. Par chance, ils sont croque-morts et leur métier leur donne beaucoup d‘occasions de chanter et de jouer de la musique (guitare, accordéon, harmonium, piano toy). Cependant, se côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous les jours, n’est pas un exercice évident pour ces frères aux caractères bien différents. Un jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter… **** ### Plus d’infos [Site du Metronum](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=56713385) //www.youtube.com/embed/0UrCmoAKMbs ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 23 février de 16h à 17h * A partir de 6 ans * Les conditions d’accueil respectent les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur. * Pass sanitaire obligatoire

