Visite des jardins partagés du 18e arrondissement METRO Paris La Chapelle Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite des jardins partagés du 18e arrondissement METRO Paris La Chapelle Paris, 25 novembre 2022, Paris. Visite des jardins partagés du 18e arrondissement Vendredi 25 novembre 2022, 11h30 METRO Paris La Chapelle 13€ Qu’ils soient partagés ou d’insertion, de nombreux jardins associatifs aux noms évocateurs ont fleuri ces dernières années dans le 18e arrondissement de Paris : le bois Dormoy, la Goutte Verte, le jardin Univert, le Commun jardin…

Certains d’entre eux sont intégrés à des jardins publics mais la plupart sont invisibles depuis la rue, cachés dans une friche arborée, sur un parking SNCF ou sur le terrain d’un bailleur social. Nous déambulerons donc à la découverte de ces jardins, de leur poésie et convivialité.

Durée : 2h

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-des-jardins-partages-du-18e-arrondissement

