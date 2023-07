Le Grand Voyage – Espaces de vi(d)es Métro Lucie Aubrac Bagneux, 16 septembre 2023, Bagneux.

Le Grand Voyage – Espaces de vi(d)es 16 et 17 septembre Métro Lucie Aubrac Gratuit, sur inscription

Grand Voyage 2023

Espaces de vi(d)es

Thème de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine : « le patrimoine vivant ».

Dates : les 16 et 17 Septembre 2023

Informations et inscriptions :

https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/le-grand-voyage-espaces-de-vides

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine du 15 au 17 septembre 2023, Le Plus Petit Cirque du Monde et le Lycée avant le Lycée s’associent à la Métropole du Grand Paris, au CAUE des Hauts-de-Seine et aux villes de Bagneux, Sceaux et Fontenay-aux-Roses pour organiser la troisième édition du Grand Voyage.

Cette année, cette randonnée urbaine au travers des patrimoines des périphéries nous propose d’aller à la rencontre… Du vide.

Élucubration d’architectes ou véritable enjeu urbain ?

Le vide est constitutif des villes: les places, les parcs, les rues sont les vides que nous habitons au quotidien.

Ils ont parfois été finement pensés et dessinés au fil des années et des urbanisations ou au contraire, ils constituent parfois des espaces résiduels que la nature et les hommes se sont peu à peu réappropriés.

le but de ce Grand Voyage est de révéler la diversité de ces vides,

de les mettre en valeur,

parfois de les réactiver…

Tout au long du parcours, découvrez comment par la pratique du cirque, des artistes s’approprient la ville et ses différents espaces.

Aussi est-ce à un voyage un peu particulier auquel nous vous convions: entre philosophie, architecture et cirque, partez à la rencontre de ces espaces fragiles que constituent ces vides,

ces interstices,

ces non-lieux…

Souvent malmenés par la pression foncière.

Métro Lucie Aubrac Avenue Henri Barbusse 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 0631434032 https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/le-grand-voyage-espaces-de-vides »}] [{« link »: « https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/le-grand-voyage-espaces-de-vides »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Hélène Combal-Weiss