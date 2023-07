Métro ! Le Grand Paris en mouvement Cité de l’architecture & du patrimoine Paris, 26 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 26 juillet 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

jeudi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Et si on prenait le métro ? Alors que s’achèveront les premières gares du Grand Paris Express, la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Société du Grand Paris présenteront une exposition inédite consacrée au métro, son histoire et les transformations urbaines qui lui sont liées.

L’immense chantier en cours du Grand Paris express offre une opportunité exceptionnelle de reconsidérer la mobilité à l’échelle d’un territoire – celui d’une métropole de 12 millions d’habitants. Par la double boucle de son parcours, et ses 4 nouvelles lignes de métro, le réseau en construction irrigue les territoires, fabrique de nouveaux pôles, crée de nouvelles typologies de bâtiments publics, notamment pour améliorer les déplacements de banlieue à banlieue : une infrastructure qui donne corps au Grand Paris dont les contours n’ont cessé d’être redessinés depuis un siècle. Soixante-huit nouvelles « gares » au total, où architectes et artistes ont élaboré, ensemble, un projet de lieu au service des habitants.

S’intéresser à la mobilité comme à l’urbanité, tel est l’enjeu de cette exposition qui croise l’histoire de la technique, les projets visionnaires et l’univers fictionnel lié au métro, projetant le visiteur dans une nouvelle carte mentale du Grand Paris. Le parcours met en scène en toute fluidité le génie français face aux défis contemporains de la ville résiliente et de la transition écologique.

Cité de l’architecture & du patrimoine 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

Yves Chanois Tunnel Gare Chatillon-Montrouge