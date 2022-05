Métissage végétal – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Jardins du Hêtre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Métissage végétal – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Jardins du Hêtre, 4 juin 2022, Roubaix. Métissage végétal – 2022 Année des Textiles du Monde #2

Jardins du Hêtre, le samedi 4 juin à 15:00

Le projet « Métissage végétal » propose aux Roubaisiens de poser un regard sur l’histoire du textile et son renouveau végétal dans le Nord. Les participants ont eu l’occasion de découvrir lors de plusieurs rencontres avec **les artistes des Tinctoriales**, les couleurs extraites de plantes du monde entier et des techniques de teinture ancestrale. **L’association ASTUCE vous donne rendez- vous pour voir les productions des différents ateliers** réalisés au Jardin du Hêtre, au Couvent des Clarisses ainsi qu’aux Serres municipales de Roubaix. **Des ateliers tataki zomé (technique d’impression textile naturelle) et des visites du jardin vous seront proposés tout au long de l’après-midi.**

Entrée libre

L’association Astuce vous invite à la restitution de ses ateliers de teinture végétale et de tataki zomé Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Jardins du Hêtre Adresse 42 avenue d'Alsace, Roubaix Ville Roubaix lieuville Jardins du Hêtre Roubaix Departement Nord

Jardins du Hêtre Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Métissage végétal – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Jardins du Hêtre 2022-06-04 was last modified: by Métissage végétal – 2022 Année des Textiles du Monde #2 Jardins du Hêtre Jardins du Hêtre 4 juin 2022 Jardins du Hêtre Roubaix roubaix

Roubaix Nord