Métiers du soin et de l’accompagnement – Portes ouvertes/Recrutement Foyer Logement Les Noëlles Saint-Herblain, jeudi 25 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-25 14:30 – 17:00

Gratuit : non Sur inscription : forms.office.com

VYV³ Pays de la Loire est une structure mutualiste privée à but non-lucratif qui développe et gère l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV en région Pays de la Loire. Du 15 au 26 avril 2024, plusieurs établissements destinés à accueillir et prendre soin des tout-petits et des personnes âgées organisent pour la 3e année consécutive des journées portes ouvertes. Cette opération, en partenariat avec France Travail, a pour but de mieux faire connaître les activités, les métiers et de proposer des postes à pourvoir. Ces journées portes ouvertes s’adressent aux personnes prochainement diplômées ou déjà en recherche d’emploi, mais aussi plus largement aux personnes qui s’intéressent à ces métiers. Au programme :- visite de l’établissement,- café-rencontres avec les équipes,- job-dating. Lieux et dates dans le secteur de la métropole nantaise :- Crèche les doudous sous l’Olivier à Saint-Herblain : Lundi 15 avril 2024 – de 14h à 16h- Résidence autonomie Les Noëlles à Saint-Herblain : Jeudi 25 avril 2024 – de 14h30 à 17h

Foyer Logement Les Noëlles Nord Saint-Herblain 44800

02 40 63 14 33 https://pdl.vyv3.fr/recrutement