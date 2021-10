Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Métiers du Monde – Hôtel de la Tourette – Journées Européennes du Patrimoine Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Métiers du Monde – Hôtel de la Tourette – Journées Européennes du Patrimoine Tournon-sur-Rhône, 11 octobre 2021, Tournon-sur-Rhône. Métiers du Monde – Hôtel de la Tourette – Journées Européennes du Patrimoine 2021-10-11 – 2021-10-24 Place St Julien Hôtel de la Tourette

Tournon-sur-Rhône Ardêche Tournon-sur-Rhône Profitez de l’exposition de Métiers du Monde sur le thème du Patrimoine! Découvrez sculptures (terre, bois, métal) et peintures inspirées d’Hélène de Tournon, et de la vigne et du vin. +33 6 08 32 74 03 dernière mise à jour : 2021-09-28 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Autres Lieu Tournon-sur-Rhône Adresse Place St Julien Hôtel de la Tourette Ville Tournon-sur-Rhône lieuville 45.06839#4.8305