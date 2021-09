MÉTIERS D’ART La Cartoucherie, 18 septembre 2021, Bourg-lès-Valence.

MÉTIERS D’ART

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Cartoucherie

Collectif LES MÉTIERS D’ART À LA CARTOUCHERIE à Bourg-les-Valence. Des démonstrations de savoir-faire seront effectuées par les exposants. RV à la Cartoucherie, 33 rue de Chony. Organisateur : Ville de Bourg-lès-Valence [www.bourg-les-valence.fr](http://www.bourg-les-valence.fr) ◆ ALAIN CRÉATION – ALAIN MANEVAL – CRÉATEUR DE BIJOUX EN INOX / LAITON ET MIROIRS EN MÉTAL ◆ ART BY CELINE – STÉPANYAN VAHAGN – ARTISTE PEINTRE [[https://www.artbyceline.com](https://www.artbyceline.com)](https://www.artbyceline.com) ◆ BEMMYBEE CRÉATIONS – EMMANUELLE BOURDON ROS – CARTONNIER / DÉCORATION ET BIJOUX [[https://www.bemmybeecreations.com](https://www.bemmybeecreations.com)](https://www.bemmybeecreations.com) ◆ BOYADJIAN JÉROME – ARTISTE PEINTRE ◆ DBIJOUX – ÉMELINE DIJOUX – CRÉATRICE DE BIJOUX FANTAISIE [[https://dbijoux.shop](https://dbijoux.shop)](https://dbijoux.shop) ◆ DIRSARKISSIAN LOUCINE – CRÉATRICE DE BIJOUX EN PIERRES NATURELLES ET PERLES DE CULTURE [https://www.instagram.com/keshi_perle](https://www.instagram.com/keshi_perle) ◆ GD CRÉATIONS – GUILLAUME DUFOUR – ÉBÉNISTE [[https://www.facebook.com/ebenistegdcreations](https://www.facebook.com/ebenistegdcreations)](https://www.facebook.com/ebenistegdcreations) ◆ L’ART DES CHOIX – FRANCK MONMAGNON – PEINTRE ◆ LES CRÉA DE MAHIE – MARIE-FRANCE DUTRY NIVON – CRÉATRICE D’ARTICLES DE MAROQUINERIE TISSU ET SIMILI CUIR [https://www.instagram.com/crea_de_mahie](https://www.instagram.com/crea_de_mahie) ◆ LES POULETTES COQUETTES – JOSIANE PÉPIN – BIJOUTIER FANTAISIE [[https://www.facebook.com/Les-Poulettes-Coquettes-179455219537896](https://www.facebook.com/Les-Poulettes-Coquettes-179455219537896)](https://www.facebook.com/Les-Poulettes-Coquettes-179455219537896) ◆ MANAV’ART-MF – MAEVA FOURNIOL – ARTISTE PEINTRE / CRÉATRICE D’OBJETS DÉCORATIFS ET ACCESSOIRES [[https://www.manavart-mf.com](https://www.manavart-mf.com)](https://www.manavart-mf.com) ◆ MART ILLUS – MARTIAL MÉJEAN – DESSINATEUR ◆ PARFUM D’AUSTRALIE – HELEN CHAMEL – FABRICANT D’OBJETS EN TEXTILES ALLIANT BRODERIE ET ART TEXTILE [[https://parfumdaustralie.wixsite.com/parfumdaustralie](https://parfumdaustralie.wixsite.com/parfumdaustralie)](https://parfumdaustralie.wixsite.com/parfumdaustralie) ◆ UNIVERS GEMMES – RAPHAËL VINCENT – BIJOUTIER-JOAILLIER [[https://www.universgemmes.com](https://www.universgemmes.com)](https://www.universgemmes.com) ◆ ZELY GLAM – SARAH LEZIN – CRÉATRICE DE BIJOUX FANTAISIE

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.

COLLECTIF DE 15 ARTISTES ET ARTISANS D’ART.

La Cartoucherie rue de Chony, 26500 Bourg les Valence Bourg-lès-Valence Drôme



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00