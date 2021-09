Romans-sur-Isère Galerie Métamorphia Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / GALERIE METAMORPHIA Galerie Métamorphia Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

METIERS D’ART / GALERIE METAMORPHIA Galerie Métamorphia, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. METIERS D’ART / GALERIE METAMORPHIA

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie Métamorphia

Galerie METAMORPHIA / FRÉDÉRICK IVAN MANUEL GAY PLASTICIEN EVENTAILLISTE & OLIVIER GLON PLASTICIEN LENTICULAIRE * À la galerie Métamorphia, exposition d’art contemporain pictural et sculptural des 2 plasticiens. * L’imagerie lenticulaire est un procédé permettant de produire des images qui donnent une impression de relief (3D) ou qui changent en fonction de l’angle (Flip). Galerie Métamorphia, 31 Côte Jacquemart [https://www.facebook.com/atelierappatsdanges](https://www.facebook.com/atelierappatsdanges) [http://www.olivier-glon.com](http://www.olivier-glon.com)

Port du masque obligatoire.

Exposition d’art contemporain pictural et sculptural. FRÉDÉRICK IVAN MANUEL GAY PLASTICIEN EVENTAILLISTE & OLIVIER GLON PLASTICIEN LENTICULAIRE Galerie Métamorphia 31 Côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Galerie Métamorphia Adresse 31 Côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Ville Romans-sur-Isère lieuville Galerie Métamorphia Romans-sur-Isère