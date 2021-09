MÉTIERS D’ART/Collectif MÉLANGES D’ARTS ET DE MATIÈRES À VALENCE Salle des clercs, 18 septembre 2021, Valence.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle des clercs

Collectif MÉLANGES D’ARTS ET DE MATIÈRES À VALENCE Peintre sur mobilier, ébéniste, graveuse, bijoutier(e)s, maroquinière, papetière, facteur d’instruments à vent, décoratrice d’intérieur, brodeuse d’art, sculpteur, vitrailliste, créatrices d’objets de décoration et accessoires… 16 artistes et artisans d’art vous attendent pour un face-à-face avec les matières comme le bois, le cuir made in Valence, les pierres semi-précieuses, le papier autour du Kirigami, les métaux, la résine époxy… Histoire, techniques de restauration, recherche stylistique et matérielle, éco-conception, savoir-faire, fait main, pièces uniques seront au rendez-vous. Démonstrations et ateliers. Émerveillement des sens garanti autour des arts et des matières ! Organisateur : ville de Valence [www.valence.fr](http://www.valence.fr) ◆ ALLIANCE 2R – MICHÈLE RAYNAUD DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR [[https://www.alliance2r.net](https://www.alliance2r.net)](https://www.alliance2r.net) ◆ ATELIER L’ÉBÉNISTE – FRANTZ BENOIT – ÉBÉNISTE [[http://ebeniste-agenceur-drome-ardeche.fr](http://ebeniste-agenceur-drome-ardeche.fr)](http://ebeniste-agenceur-drome-ardeche.fr) ◆ CAROLINE RIEU – LINOGRAVEUSE [[https://www.instagram.com/carolinerieu](https://www.instagram.com/carolinerieu)](https://www.instagram.com/carolinerieu) ◆ C’EST POUR TOI – BIJOUX ÉLODIE REY – CRÉATRICE DE BIJOUX EN ÉMAIL SUR CUIVRE [[http://cpourtoi-bijoux.fr](http://cpourtoi-bijoux.fr)](http://cpourtoi-bijoux.fr) ◆ EDWIGE ROY – BRODEUSE [[https://www.instagram.com/lesbroderiesdedwige](https://www.instagram.com/lesbroderiesdedwige)](https://www.instagram.com/lesbroderiesdedwige) ◆ JOSÉPHINE POINT BARRE – JOSÉPHINE PAUTIGNY – CRÉATRICE DE BIJOUX [[https://www.etsy.com/shop/josephineppointbarre](https://www.etsy.com/shop/josephineppointbarre)](https://www.etsy.com/shop/josephineppointbarre) ◆ L’ARCHE SAOULE – NOÉMIE SEGALA – PAPETIÈRE [[http://larchesaoule.fr](http://larchesaoule.fr)](http://larchesaoule.fr) ◆ L. CREATIVE – LAËTITIA ALLEGRE – CREATRICE DE BIJOUX [[https://www.lcreative.fr/](https://www.lcreative.fr/)](https://www.lcreative.fr/) ◆ RECUP’R – MARIE MENONI – CRÉATION D’OBJETS DE DÉCORATION ET ACCESSOIRES 100 % RÉCUP [[https://www.marierecupr.fr](https://www.marierecupr.fr)](https://www.marierecupr.fr) ◆ MLLE AUBERGINE – ALICE MONMAGNON – MAROQUINIÈRE – CRÉATRICE DE SACS [[https://www.instagram.com/mlleaubergine](https://www.instagram.com/mlleaubergine)](https://www.instagram.com/mlleaubergine) ◆ PERLEQUIROULE – KARINE LARIVIÈRE – BRODEUSE HAUTE COUTURE [[https://www.facebook.com/perlequiroule](https://www.facebook.com/perlequiroule)](https://www.facebook.com/perlequiroule) ◆ SIMON MARTIN – SCULPTEUR SUR BOIS ET PETITE ÉBÉNISTERIE [[https://www.facebook.com/BoutonsEsseEme](https://www.facebook.com/BoutonsEsseEme)](https://www.facebook.com/BoutonsEsseEme)

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.

Salle des clercs Rue de l’université, 26000 Valence Valence Drôme



