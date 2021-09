Valence Espace de Jeanne de Flandreysy Drôme, Valence METIERS D’ART / Collectif L’ART ET LE COEUR À VALENCE Espace de Jeanne de Flandreysy Valence Catégories d’évènement: Drôme

Collectif L’ART ET LE CŒUR à Valence : Sculpteurs, artistes plasticiens, céramistes, peintre sur mobilier, styliste, corsetière… 12 artistes et artisans d’art vous attendent pour vous faire découvrir leurs talents qui s’expriment au travers de leurs mains expertes guidées par le cœur, la matière, la texture, la couleur. L’union de plusieurs techniques et une confection artisanale exemplaire au service d’une créativité débordante avec des matières comme le tissu, la terre, l’acier, le métal sur le verre, les pigments… Pour enchanter vos sens avec l’art et la matière, venez découvrir la magie de la transformation ! Organisateur : Ville de Valence [www.valence.fr](http://www.valence.fr) ◆ AGNÈS FRANCESE CÉRAMISTE SCULPTRICE [www.afgaia.fr](http://www.afgaia.fr) ◆ ANNE GRENIER CÉRAMISTE [[https://www.facebook.com/annegrenierartiste](https://www.facebook.com/annegrenierartiste)](https://www.facebook.com/annegrenierartiste) ◆ BRICE MOUNIER ARTISTE PEINTRE – SCULPTEUR [[http://bricemounier.com](http://bricemounier.com)](http://bricemounier.com) ◆ CALLYSIA MYRIAM VIVION FABRICANTE D’OBJETS EN TEXTILES CORSETS – BUSTIERS BALEINÉS ET LACÉS [[http://facebook.com/bustierscallysiacreations](http://facebook.com/bustierscallysiacreations)](http://facebook.com/bustierscallysiacreations) ◆ HUGO CHAPIN ARTISTE PLASTICIEN [[https://www.facebook.com/hugo.chapin](https://www.facebook.com/hugo.chapin)](https://www.facebook.com/hugo.chapin) ◆ JACQUES BELLEMIN STYLISTE [[https://jacquesbellemin.fr](https://jacquesbellemin.fr)](https://jacquesbellemin.fr) [Portrait de Jacques Bellemin, Styliste – Maison BELLEMIN à Valence](https://youtu.be/E01tb941gEA) ◆ L’ÉLIXIR DES COULEURS NATHALIE DELANOË PEINTRE SUR MEUBLES [[https://www.instagram.com/lelixirdescouleurs](https://www.instagram.com/lelixirdescouleurs)](https://www.instagram.com/lelixirdescouleurs) ◆ FRANCOISE MAGNARD – CERAMISTE ◆ NMB NINON MILLET BARBÉ ARTISTE PLASTICIENNE – MÉTAL SUR VERRE [www.nmbatelierdart.com](http://www.nmbatelierdart.com) ◆ RICARDO PONCE ARTISTE PLASTICIEN [[https://www.facebook.com/ricardo.ponce.7](https://www.facebook.com/ricardo.ponce.7)](https://www.facebook.com/ricardo.ponce.7) [Portrait de Ricardo Ponce, céramiste cubain à Valence](https://youtu.be/Cdft2cUaim0) ◆ SERGE ROCA ARTISTE SCULPTEUR [[http://sergeroca.fr](http://sergeroca.fr)](http://sergeroca.fr) [Portrait de Serge Roca, artiste sculpteur sur métal à Mours Saint Eusèbe](https://youtu.be/vlu7dmsalwU)

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.

12 artistes et artisans d’art: Sculpteurs, artistes plasticiens, céramistes, peintre sur mobilier, styliste, corsetière… Espace de Jeanne de Flandreysy Square Charles Aznavour, 26000 VALENCE Valence Drôme

