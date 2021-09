Romans-sur-Isère Atelier-Boutique YING Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / Atelier YING, Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure à Romans-sur-Isère Atelier-Boutique YING Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

**Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure** Découverte d’un atelier de création sur mesure, pièces réalisées et en préparation, tissus utilisés (notamment la ramie, une soie végétale), ainsi que les étapes de création d’un vêtement : dessin, choix du tissu, patron, coupe, confection. **SAMEDI, ATELIERS PRATIQUES OUVERTS À TOUS (3 PERSONNES MAXIMUM PAR ATELIER) :** Dessin (stylisme), patronage, puis création de vêtements en papier. – Dessin (stylisme) de 14h à 15h — 5 €/personne – Patronage de 16h à 17h — 10 €/personne – Choix des tissus et mariage des couleurs de 18h à 19h — 5 €/personne 29 Côte Jacquemart, Romans – 06 51 89 29 55 – [[https://www.facebook.com/haiyan.ying.styliste](https://www.facebook.com/haiyan.ying.styliste)](https://www.facebook.com/haiyan.ying.styliste)

Le port du masque est obligatoire. Visite gratuite. Tarifs des ateliers : – Dessin (stylisme) de 14h à 15h — 5 €/personne- Patronage de 16h à 17h — 10 €/personne- Choix des tissus et mariage des couleurs de 18h à 19h — 5 €/personne

