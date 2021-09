Romans-sur-Isère Atelier de menuiserie & d'architecture LA GOUPILLE Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / atelier de menuiserie & architecture LA GOUPILLE, Guillaume Bringer, menuisier & Marjolaine Fouassière, architecte à Romans Atelier de menuiserie & d’architecture LA GOUPILLE Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier de menuiserie & d’architecture LA GOUPILLE

Atelier de menuiserie & d’architecture La GOUPILLE / Guillaume Bringer, menuisier formé aux Beaux-Arts & Marjolaine Fouassiere, architecte Découverte de l’Atelier/Boutique, des métiers de menuisier et d’architecte, et du modèle d’entreprise SCOP (société coopérative de production). Spécialités : l’agencement et le mobilier sur mesure pour les professionnels et particuliers. Mobiliers fait-main, pièces uniques sur commande. 16 côte Jacquemart , Romans 06 75 76 86 71 – [https://lagoupille.fr](https://lagoupille.fr)

Le port du masque est obligatoire.

Atelier de Menuiserie & d'Architecture : Agencements & Aménagements sur mesure, mobiliers fait-main, pièces uniques sur commande. Pour professionnels et particuliers.
Atelier de menuiserie & d'architecture LA GOUPILLE
16 côte Jacquemart, 26100 Romans-sur-Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

