du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier-Boutique LE TERRARIUM

Le Terrarium Emilie Isvy – Céramiste Samedi 18/9, portes ouvertes. Dimanche 19/9, ouvert sur RDV uniquement (Tél . 06 50 05 34 10) 25 côte Jacquemart, Romans – 06 50 05 34 10 – [[http://www.le-terrarium.com/](http://www.le-terrarium.com/)](http://www.le-terrarium.com/)

Le port du masque est obligatoire.

Visite de l’atelier et des différents postes de travail de l’atelier de poterie. Présentation des étapes de fabrication d’un objet d’art de la table en céramique. Exposition et vente. Atelier-Boutique LE TERRARIUM 25 côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

