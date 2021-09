Métiers d’antan Musée de Plein Air, 5 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Métiers d’antan

Musée de Plein Air, le dimanche 5 septembre à 10:00

Venez découvrir la vie d’antan grâce aux artistes et artisans présents au Musée de Plein Air ce dimanche. L’occasion rêvée pour en apprendre plus sur la vie d’avant, tout en s’amusant et en s’émerveillant ! Rendez-vous dès 10h, pour commencer les animations à 10h30. – Démonstrations du métier d’art. Ce métier consistait à savoir capturer du gibier se trouvant sur les terres de la noblesse. Par La fauconnerie Di Penta. 7 rapaces voleront en vol libre à 14h et 17h. – Atelier de tissage participatif pour réaliser une écharpe collective de 14h à 18h. Par la Compagnie Sac A Dés. – Démonstrations du métier de marionnettiste par Cécile Jastrzembski, la marionnettiste du Musée et La Cie Belle dégaine. Spectacles de marionnettes à 14h30 et à 16h. – Initiation à la poterie raku de 10h à 18h avec céramique 24. D’origine japonaise, elle été utilisée autrefois lors de la cérémonie du Thé. On émaillait et on cuisait son bol avant de l’utiliser pour boire le thé. Actuellement, cette technique est utilisée pour la réalisation de diverses poteries allant du simple bol à la sculpture la plus complexe, en passant par des vases, coupes ou toutes créations issues de l’imagination du potier. – Atelier d’initiation à la vannerie : fabrication d’un poisson en osier. Par les Chemins de l’Osier. Exposition d’objets décoratifs et d’œuvres d’arts sera disponible toute la journée. L’osier, depuis longtemps utilisé comme matériau à fabriquer des contenants, est aujourd’hui une matière à part entière pour la création, au même titre que la terre ou le verre… – À 14h, 15h15 et 17h : rencontre avec un « amuseur public » de la Compagnie Circomédie. Accompagné d’un orgue de barbarie, il déambulera dans le musée pour interagir avec vous, le tout ponctué par des jongles et des morceaux de musique, toujours sous le signe de l’improvisation. – Le club inter races de chiens de berger présentera ses moutons et oies. – Balades à poney shetland par Shet59 – A la rencontre des artisans du Musée : Gabriel Tassart : bourrelier Philippe Marcuz : apiculteur Maïté Chailleux : spécialiste de la marqueterie (bois et paille) Mélissa Descamps : brodeuse PASS SANITAIRE Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021.Les visiteurs devront présenter à l’entrée : • Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). • Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. • Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. PROTOCOLE SANITAIRE Le Musée de Plein Air a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : • Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. • Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. • Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. • Installation de bornes de gel hydro alcoolique. • Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. • Sens de visite réglementé. • Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Tarifs : Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€/ gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Bourrelier, marionnettiste, brodeuse, vannier… Ces artisans passionnés par leur métier sont des nôtres pour vous présenter leur savoir-faire.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T19:00:00