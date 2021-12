Rennes MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Métier de chercheur.e. Découvrir, inventer, innover en SHS MSHB – Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Métier de chercheur.e. Découvrir, inventer, innover en SHS MSHB – Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne, 10 février 2022, Rennes. Métier de chercheur.e. Découvrir, inventer, innover en SHS

du jeudi 10 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à MSHB – Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne

### Organisation scientifique * [Marion Lemoine-Schonne](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/marion-lemoine-schonne), CR CNRS en droit international (UMR 6262 IODE) * Magali Watteaux, MCF Rennes 2 en Histoire et Archéologie (UR Tempora et UMR 7041 ArScAn) ### Présentation Dans le cadre du cycle de journées d’étude consacrées au métier de chercheur.e, la Maison des sciences de l’homme en Bretagne, avec le soutien du pôle doctoral de Rennes, propose cette année d’explorer le thème « Découvrir, inventer, innover en SHS ». La première journée se tiendra le jeudi 10 février 2022 dans l’amphithéâtre Robert Castel de la MSHB et sera l’occasion d’accueillir comme grand témoin l’historien Gérard Chouquer. Lors de la seconde journée prévue le vendredi 11 février 2022, nous recevrons comme grand témoin la sociologue Danièle Kergoat. ### Programme [Télécharger le programme](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_metier_chercheur_MSHB.pdf). ### Inscriptions [Inscriptions sur le site de la MSHB jusqu’au 3 février 2022](https://www.mshb.fr/agenda_mshb/metier-de-chercheur-e-decouvrir-inventer-et-innover-en-shs/7903/). Les liens de connexion seront transmis aux inscrit.e.s au plus tard la veille de ces journées. _Les doctorant.e.s du pôle doctoral de Rennes peuvent bénéficiez dans le cadre de leur formation d’un crédit d’heures en participant à ces journées. Dans ce cas, la participation en présentiel est obligatoire. Une attestation de participation sera délivrée par journée, avec un émargement obligatoire le matin et l’après-midi._ Organisées par Marion Lemoine-Schonne et Magali Watteaux, ces journées d’étude se dérouleront les 10 et 11 février 2022. MSHB – Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne Adresse 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes Ville Rennes lieuville MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de Bretagne Rennes