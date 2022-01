Métier de chercheur·e – Découvrir, inventer et innover en SHS Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB], 10 février 2022, Rennes.

Métier de chercheur·e – Découvrir, inventer et innover en SHS

du jeudi 10 février au vendredi 11 février à Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB]

Dans le cadre du cycle de journées d’étude consacrées au [Métier de chercheur.e](https://www.mshb.fr/collection), la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, avec le soutien du pôle doctoral de Rennes, propose cette année d’explorer le thème « Découvrir, inventer, innover en SHS ». Ces deux journées se tiendront le jeudi 10 et le vendredi 11 février 2022 dans l’amphithéâtre Robert Castel de la MSHB et en visioconférence. A cette occasion deux grands seront accueillis : l’historien Gérard Chouquer et la sociologue Danièle Kergoat. ### Présentation Qu’est-ce qu’une découverte, une invention ou une innovation en SHS ? Quel est l’impact en la matière des nouvelles configurations des études de terrain à l’ère de la mondialisation et de la multiplication des injonctions aux travaux collectifs et interdisciplinaires ? Quid des nouveaux objets de recherche, des sources ou des concepts, comment surgissent-ils ? En quoi interrogent-ils les paradigmes disponibles ? Quid des modes en SHS, des problématiques dans l’air du temps ? À quels niveaux l’innovation se situe-t-elle ? Comment l’évaluer ? Le troisième opus du cycle des journées d’étude consacrées au « Métier de chercheur.e » organisées à la MSHB propose les 10 et 11 février 2022 d’analyser de concert les sujets de la découverte, de l’invention et de l’« innovation » en SHS. Ce cycle entend réfléchir au métier de chercheur en sciences humaines et sociales, au-delà des résultats produits (publication d’articles et d’ouvrages scientifiques, colloques et conférences…), en quoi consiste exactement le métier de chercheur ? Comment a-t-il évolué ces dernières décennies ? À quels types de défis ceux qui l’exercent sont-ils confrontés ? Comme lors des précédentes journées, la réflexivité des chercheurs sera sollicitée afin de comprendre comment ils conçoivent cette question à l’échelle de leur carrière et de leurs travaux, des expériences et de la connaissance de leur discipline et du fonctionnement de leur communauté de recherche. La parole sera donnée à des chercheurs expérimentés à même d’apprécier les évolutions sur plusieurs décennies ainsi qu’à de jeunes chercheurs désireux de faire de la recherche leur métier tout en s’interrogeant sur les singularités de celui-ci. **Coordination** * Marion Lemoine-Schonne, CR CNRS en droit international (UMR 6262 IODE) * Magali Watteaux, MCF Rennes 2 en Histoire et Archéologie (UR Tempora et UMR 7041 ArScAn) ### Programme [**Version pdf à télécharger**](https://www.mshb.fr/sites/default/files/Flyer_Metier_Chercheur_MSHB_Vf_0.pdf) **Jeudi 10 février 2022** 9:15 > 9:45 Accueil des participant.e.s 9:45 > 10:00 Introduction des journées • Marion Lemoine-Schonne (CNRS, coordinatrice) • Magali Watteaux (Rennes 2, coordinatrice) 10:00 > 11:15 Grand témoin Les paradoxes de la découverte en SHS, des territoires disciplinaires aux territoires de recherche. • Gérard Chouquer, histoire, CNRS Discutant : Florian Mazel, Université Rennes 2 (UR Tempora) 11:15 > 12:15 Session 1 De « l’utilité » de l’approche épistémologique pour la recherche en économie • Sylvie Thoron et Yves De Curraize, économie, UPEC Retour sur un autre Code du travail • Josépha Dirringer, droit, Université Rennes 1 12:15 > 13:45 Pause déjeuner 14:00 > 15:30 Session 2 Une autre idée du Graal, récit d’une expérience doctorale entre Histoire et littérature • Goulven Peron, histoire / littérature, Université Rennes 2 Innover en analysant l’innovation technologique. Le retour réflexif d’un historien des techniques • Régis Briday, sociologie et histoire des sciences, CNAM Découvrir sans en avoir l’air. Émergence, partage et transformation face aux crises environnementales • Alix Levain, socio-anthropologie, CNRS 15:30 > 15:45 Pause 15:45 > 16:45 Session 3 Découvrir ou ne pas découvrir : telle est la question… archéologique • Isabelle Catteddu, archéologie, Inrap L’intelligence spatiale : innovation géographique, invention d’une géographie, redécouverte de l’espace • Patrick Poncet, géographie, UPHF **Vendredi 11 février 2022** 9:00 > 9:15 Accueil des participant.e.s 9:15 > 10:30 Grand témoin De la « division sexuelle du travail » à la « consubstantialité » : innovation intellectuelle et invention sémantique en sociologie. • Danièle Kergoat, sociologie, CNRS Discutant : Fanny Bugnon, Université Rennes 2 (UR Tempora) 10:30 > 10:45 Pause 10:45 > 12:15 Session 1 Les moments de l’invention • Pierre-Damien Huyghe, philosophie,Université Paris 1 Que chercher quand tout change ? Travailler sur le cinéma en temps de « révolution » (numérique) • Éric Thouvenel, études cinématographiques, Université Rennes 2 12:15 > 13:45 Pause déjeuner 14:00 > 15:00 Session 2 Être doctorante en science politique dans un laboratoire de biologie : faire connaître et légitimer des formes épistémiques alternatives • Annabelle Demy, science politique / biologie, Université Rennes 1 La posture du designer-chercheur, entre innovation et valorisation ? • Stéphanie Hemon, info-com / design, Cergy-Pontoise / Université Rennes 2 15:00 > 16:00 Table-ronde Les Disciplines rares : une innovation ? • Caroline Censier-Calmus, cheffe du projet « Disciplines rares » au MESRI (Service de la Coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche) Les enjeux du dialogue science-société : la recherche au-delà des acteurs académiques • Martina Knoop, directrice de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires au CNRS et Stéphanie Vermeersch, directrice adjointe à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales en charge de l’interdisciplinarité Chercher, innover, expérimenter au sein d’une administration publique, l’illustration du tourisme et du patrimoine en Région Bretagne • Ronan Le Baccon, directeur du tourisme, du Patrimoine Culturel et des Voies Navigables (Conseil Régional de Bretagne) 16:00 > 16:30 Conclusion • Christian Le Bart, chargé de médiation scientifique à la MSHB, professeur de science politique, IEP de Rennes (ARENES – UMR 6051)

Cette manifestation scientifique est ouverte à tous·tes. L’inscription est gratuite mais obligatoire. Pour les personnes en présentiel, le passe sanitaire est requis. Pour la visioconférence, les liens de connexion seront transmis la veille.

Deux journées sont organisées avec comme grands témoins, l’historien Gérard Chouquer le jeudi 10 février et la sociologue Danièle Kergoat, le vendredi 11 février.

Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T09:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T16:30:00