Méthodologie en toponymie locale Locquirec, 17 mars 2022, Locquirec. Salle Ti ar Vark Rue du Varcq

2022-03-17 18:00:00 – 2022-03-17 20:00:00

Locquirec Finistère Locquirec Venez acquérir des notions en toponymie lors de cette soirée de méthodologie de recherches locales et régionales.

Thème: Les noms en plou, et autres toponymes bretons contenant le phonème « ou » Renseignements et inscriptions auprès du CEL par e-mail à cel29livres@gmail.com / michelpriziac@orange.fr ou par téléphone +33 6 81 92 32 99 Venez acquérir des notions en toponymie lors de cette soirée de méthodologie de recherches locales et régionales.

Thème: Les noms en plou, et autres toponymes bretons contenant le phonème « ou » Renseignements et inscriptions auprès du CEL par e-mail à cel29livres@gmail.com / michelpriziac@orange.fr ou par téléphone

