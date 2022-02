Méthode « T’es où ? » d’Agnès Charlemagne Maison Diocésaine Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Maison Diocésaine, le samedi 12 mars à 09:00

**Quelle pédagogie pour la transmission de la foi chrétienne au XXIème siècle ?** « Travailler la posture de l’adulte avec des jeunes aux multiples questionnements religieux, spirituels et de sens. Favoriser un dialogue interculturel et interreligieux par la réciprocité de l’écoute, celle de l’autre comme celle de sa propre intériorité. » **Agnès Charlemagne**, à l’origine de la méthode « T’es où ? », a été formée à l’ISTR (institut des sciences et théologie des religions). Elle travaille pour les diocèses de Marseille et de Lille.

sur inscription, 30 €

Journée pour catéchistes et animateurs Maison Diocésaine 9 bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON Dijon Côte-d’Or

